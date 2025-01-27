Подростков, задержанных в Сочи за беспорядки из-за отмены концерта, отпустили

Задержанных за беспорядки подростков из Сочи освободили. О том, что возмущённых отменой концерта блогера молодых людей передали матерям и отцам, рассказал начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.

«Вызвали родителей и передали им их детей», — сказал он в беседе с РИА «Новости».