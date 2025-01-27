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Регион
27 января, 15:37

Подростков, задержанных в Сочи за беспорядки из-за отмены концерта, отпустили

Задержанных за беспорядки подростков из Сочи освободили. О том, что возмущённых отменой концерта блогера молодых людей передали матерям и отцам, рассказал начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.

«Вызвали родителей и передали им их детей», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Кадры, на которых толпа разгневанных подростков устроила беспорядок после новости об отмене концерта Ивана Золо, стали распространяться в Сети накануне вечером. В отделении оказались порядка 20 человек — их местные правоохранители сочли самыми ярыми дебоширами и зачинщиками массового беспорядка.

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Напомним, что концерт блогера Ивана Золочевского отменили в Сочи из-за сообщений о минировании площадки. И хотя после проверки помещения опасных предметов обнаружено не было, выступление так и не состоялось. Ранее шоу артиста уже было прервано в Севастополе — тогда перед самым выступлением организаторы сообщили, что кумир замеров не выйдет на сцену. По данным следствия, неизвестные сообщили о заложенной на площадке бомбе.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Ольга Сливченко
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