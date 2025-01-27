Россия уже смирилась с тем, что на Западе не принято признавать вклад Красной Армии в разгром фашизма в годы Второй мировой, но не может оставить без внимания тот факт, что западных политиков совершенно не беспокоят фашистские замашки некоторых государств в наше время. Об этот в беседе с Life.ru рассказал заместитель декана по научной работе исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Андреев.

«В очередной юбилей освобождения Красной армией узников Освенцима особое недоумение вызывает даже не то, что сегодня на Западе нашу страну не воспринимают в качестве главной силы, разгромившей в 1945 году фашизм, а то, что находящиеся там политики в своём русофобском угаре вообще готовы закрывать глаза на многие проявления этой человеконенавистнической идеологии в настоящее время. Ни у кого из них даже не возникает брезгливости в отношении нынешних наследников бандеровских приспешников Третьего рейха, которые сейчас находятся у власти на Украине», — недоумевает Андреев.

Причём в данном случае, заметил эксперт, не работает и воспитывающееся на Западе десятилетиями особо исступлённое неприятие любых попыток дезавуировать память о Холокосте, жертвы которого также поминаются в день освобождения Освенцима (концлагеря Аушвиц).

Присущие украинским идеологам и политикам пиетет перед гитлеровским режимом, восхищение «героями» бандеровщины, прямые заимствования ВСУ и другими украинским силовыми подразделениями нацистской символики в упор не замечаются не только в странах коллективного Запада, но даже в Израиле, который на протяжении всего своего суверенного существования постоянно испытывает вызовы со стороны экстремистов, отказывающих гражданам этого государства в праве на существование Дмитрий Андреев Доктор исторических наук

Поэтому сегодня день 27 января – это, скорее, не день памяти, а день борьбы за право на такую память, подытожил историк.