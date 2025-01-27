У покалеченной тигрицы, которую спасают в Ленобласти, нашли более 10 переломов

У маленькой тигрицы, которую владельцы сдали в нижегородский зоопарк, в ходе обследования обнаружено более 10 переломов. Об этом сообщили в пресс-службе «Дома тигров» в Ленобласти, где малышка проходит реабилитацию.

Тигрица под присмотром специалистов. Видео © VK / Дом Тигра - Tiger House

У пострадавшего тигрёнка специалисты диагностировали дефицит кальция — на снимках кости животного практически прозрачные. Коллеги из нижегородского зоопарка «Лимпопо» выявили у самочки переломы плечевых суставов, теперь же оказалось, что ситуация намного сложнее — у детёныша тигра множественные переломы лап, бёдер и таза.