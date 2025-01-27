У покалеченной тигрицы, которую спасают в Ленобласти, нашли более 10 переломов
У маленькой тигрицы, которую владельцы сдали в нижегородский зоопарк, в ходе обследования обнаружено более 10 переломов. Об этом сообщили в пресс-службе «Дома тигров» в Ленобласти, где малышка проходит реабилитацию.
Тигрица под присмотром специалистов. Видео © VK / Дом Тигра - Tiger House
У пострадавшего тигрёнка специалисты диагностировали дефицит кальция — на снимках кости животного практически прозрачные. Коллеги из нижегородского зоопарка «Лимпопо» выявили у самочки переломы плечевых суставов, теперь же оказалось, что ситуация намного сложнее — у детёныша тигра множественные переломы лап, бёдер и таза.
Спасти маленькую хищницу может операция, но сейчас её проводить слишком рано, так как организм тигрёнка не окреп. Чтобы восстановиться, зверю требуется хорошее питание и ограниченная активность, которая поможет избежать новых травм и переломов. Только после этого хирурги смогут провести вмешательство.
Напомним, что пятимесячного тигрёнка в критическом состоянии хозяева сдали в нижегородский зоопарк. Что происходило с маленьким хищником ранее — страшно представить. Когда местные врачи поняли, что ситуация тяжёлая, дикую кошку отправили в «Дом тигра», расположенный в Ленобласти, где о животном заботятся по сей день.