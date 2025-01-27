Российские учёные нашли дешёвый способ диагностировать рак по моче

Российские учёные нашли быстрый, а главное, дешёвый способ диагностировать онкологию. Они синтезировали магнитный сорбент для выделения биомаркеров рака из мочи человека, пишет «Газета.ru».

Источником этих биомаркеров являются экзосомы. Они способны передавать своё содержимое другим клеткам организма, обеспечивая обмен веществ и информации между ними. Биохимический состав экзосом, которые выделяют опухолевые клетки, обладает значительным влиянием на рост и развитие злокачественных образований и метастазов, говорят учёные.

Наличие экзосом в моче позволяет взять пробы у человека без прямого вмешательства в организм. В перспективе этот метод сможет заменить дорогостоящие инвазивные исследования, такие как цистоскопия, которую используют для диагностики рака мочевого пузыря. Также экзосомы можно будет применять для адресной доставки лекарств, что позволит персонализировать терапию каждого пациента.