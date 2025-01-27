Обстрелы, голод и смерть: Поплавская рассказала о своей бабушке, которая принимала роды в блокадном Ленинграде
Яна Поплавская рассказала, что её бабушка принимала роды в блокадном Ленинграде
Российская актриса Яна Поплавская рассказала о том, как её бабушка принимала роды в блокадном Ленинграде. Своей историей актриса поделилась в личном телеграм-канале.
«День снятия блокады Ленинграда. Почти 900 тяжелейших, страшных дней и ночей. Обстрелы, страшный голод, смерть. Но город выстоял, фашист отступил. Одной из выживших в этом аду была моя бабушка Фаня, которая работала в блокадном Ленинграде хирургом. Спасала раненых, принимала роды. Люди рожали детей даже в этих невыносимых условиях», — написала она.
Поплавская добавила, что жители Ленинграда стойко переносили немыслимые лишения и отдавали последние крохи еды детям, пока Красная армия отбивала город у немецких захватчиков. Она отметила, что несмотря на все ужасы, история повторилась и фашизм вновь воспрял на Украине.
«Победили их тогда, победим и сейчас. Вечная память невинным жертвам и героям-освободителям», — подытожила Поплавская.
Напомним, что сегодня наступила 81-я годовщина снятия нацисткой блокады Ленинграда. Президент РФ Владимир Путин по этому поводу поучаствовал в церемонии вручения наград ветеранам из Северной столицы. Российский лидер добавил, что осада города стала одним из самых страшных преступлений против человечества, а снятие блокады было переломным моментом в битве с нацистами.
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