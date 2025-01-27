Обстрелы, голод и смерть: Поплавская рассказала о своей бабушке, которая принимала роды в блокадном Ленинграде

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о том, как её бабушка принимала роды в блокадном Ленинграде. Своей историей актриса поделилась в личном телеграм-канале.

«День снятия блокады Ленинграда. Почти 900 тяжелейших, страшных дней и ночей. Обстрелы, страшный голод, смерть. Но город выстоял, фашист отступил. Одной из выживших в этом аду была моя бабушка Фаня, которая работала в блокадном Ленинграде хирургом. Спасала раненых, принимала роды. Люди рожали детей даже в этих невыносимых условиях», — написала она.

Поплавская добавила, что жители Ленинграда стойко переносили немыслимые лишения и отдавали последние крохи еды детям, пока Красная армия отбивала город у немецких захватчиков. Она отметила, что несмотря на все ужасы, история повторилась и фашизм вновь воспрял на Украине.