Кишечник рад не будет: Ежедневное употребление фастфуда грозит разрушением организма

Ежедневное употребление фастфуда грозит набором лишнего веса и ожирением. Также возможны и другие серьёзные проблемы со здоровьем, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Если обедать так ежедневно, состав микробиома кишечника будет постепенно нарушаться, что приведёт к негативным последствиям для всего организма. Кроме того, канцерогены, которые попадают в продукты при жарке во фритюре, накапливаются в организме и могут повысить риск онкологических заболеваний, — пояснила доктор в беседе с порталом «Страсти».

При этом отказываться от такой еды насовсем не надо. Иногда можно порадовать себя бургером или хрустящим картофелем фри. Однако в ежедневном рационе должно присутствовать много разных овощей, фрукты, медленные углеводы, белок и полезные жиры, подытожила врач.