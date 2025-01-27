«Выстояли 872 страшных дня»: Юлия Барановская рассказала о прабабушке-блокаднице
Барановская вспомнила прабабушку-блокадницу в годовщину освобождения Ленинграда
Юлия Барановская. Обложка © Telegram / Юлия Барановская
Телеведущая Юлия Барановская рассказала о своей прабабушке, которая пережила блокаду Ленинграда. В своём телеграм-канале экс-супруга Андрея Аршавина призналась, что для каждой семьи из культурной столицы тема блокады — это очень особенный и личный вопрос, о котором тяжело говорить, но важно помнить.
«Для каждого, кто родился в Ленинграде, всё, что связано с блокадой, особый, личный вопрос. Мы с самого детства очень глубоко чувствуем город, который не покорился врагу, выстояв 872 страшных дня. У каждого из нас в семье пример родных, защищавших город, работавших для фронта, переживших, перетерпевших, непокорённых. Среди них была и моя прабабушка», — написала Барановская.
Ведущая подытожила пост тем, что отдала дань памяти людям, которые показали несгибаемую силу духа и стойкость во время блокады Ленинграда.
Ранее сегодня Владимир Путин, который сам является сыном фронтовика, приехал на Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге и почтил память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда. После президент прибыл на церемонию вручения наград ветеранам. Российский лидер подчеркнул, что блокаду Ленинграда можно поставить в один ряд с Холокостом и лагерями смерти.