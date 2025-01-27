Певцу Шарлоту* потребовали добавить два года к сроку
Самарская прокуратура потребовала отмены приговора Шарлоту* и пересмотра дела
Прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор регионального суда певцу Шарлоту* за реабилитацию нацизма, как чрезмерно мягкий, и пересмотреть дело в другом судейском составе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания [Шарлоту*]. Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — цитирует заявление ТАСС.
Защита опального артиста тоже подала апелляционную жалобу на приговор, как сообщил агентству отец подсудимого Валерий. Самарский суд факт получения апелляций признал, их будет рассматривать нижегородский Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции.
Напомним, что в декабре 2024 года суд приговорил Шарлота* к 5,5 года заключения в колонии-поселении по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Взяв последнее слово, певец принёс извинения за оскорбление патриарха Кирилла, сожжение собственного паспорта гражданина РФ, дискредитацию СВО и других сомнительных поступках.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
ТАСС / Альберт Дзень