Певцу Шарлоту* потребовали добавить два года к сроку

Прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор регионального суда певцу Шарлоту* за реабилитацию нацизма, как чрезмерно мягкий, и пересмотреть дело в другом судейском составе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания [Шарлоту*]. Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — цитирует заявление ТАСС.

Защита опального артиста тоже подала апелляционную жалобу на приговор, как сообщил агентству отец подсудимого Валерий. Самарский суд факт получения апелляций признал, их будет рассматривать нижегородский Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции.