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Регион
27 января, 17:43

Президент Бразилии заявил Путину о намерении приехать в РФ на 80-летие Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с Владимиром Путиным выразил желание посетить Россию в День Победы, 9 мая. Соответсвующее заявление опубликовала пресс-служба лидера.

«Президент Лула [да Силва] поблагодарил российскую сторону за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне (Великой Отечественной войне. — Прим. Life.ru) 9 мая и заявил о намерении присутствовать», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Большого гостя» из США ждут на параде Победы в Москве
«Большого гостя» из США ждут на параде Победы в Москве

Ранее в Кремле сообщили, что на параде на Красной площади, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ожидаются представители разных стран. В частности, планируется приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Также в мероприятии примут участие иностранные военные формирования. Не исключены встречи с лидерами других государств.

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ТАСС / dpa / Santiago Mazzarovich

Александра Мышляева
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