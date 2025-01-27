Президент Бразилии заявил Путину о намерении приехать в РФ на 80-летие Победы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с Владимиром Путиным выразил желание посетить Россию в День Победы, 9 мая. Соответсвующее заявление опубликовала пресс-служба лидера.
«Президент Лула [да Силва] поблагодарил российскую сторону за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне (Великой Отечественной войне. — Прим. Life.ru) 9 мая и заявил о намерении присутствовать», — говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее в Кремле сообщили, что на параде на Красной площади, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ожидаются представители разных стран. В частности, планируется приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Также в мероприятии примут участие иностранные военные формирования. Не исключены встречи с лидерами других государств.
ТАСС / dpa / Santiago Mazzarovich