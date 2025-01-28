Члены мексиканского картеля открыли огонь по американским военным на границе с США
Fox News: На границе США и Мексики произошла перестрелка
Пограничный патруль в Техасе. Обложка © Х / Benny Johnson
На границе США и Мексики произошла перестрелка. Инцидент произошёл в Техасе, когда группа мигрантов пыталась переплыть пограничную реку. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Граница США с Мексикой. Видео © Х / Jorge Ventura Media
По данным СМИ, один из предполагаемых участников наркокартеля начал стрелять в сторону американских пограничников, чтобы прикрыть нелегалов. Патрульные открыли ответный огонь, сорвав попытку проникновения мигрантов в страну. В результате перестрелки никто не пострадал.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий незаконным мигрантам пересекать мексиканскую границу с США. Глава Белого дома также ограничил права людей, проникших нелегально через южную границу, на пребывание в Штатах в поисках убежища. Позже стало известно, что американский лидер планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой.