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28 января, 00:38

Члены мексиканского картеля открыли огонь по американским военным на границе с США

Fox News: На границе США и Мексики произошла перестрелка

Пограничный патруль в Техасе. Обложка © Х / Benny Johnson

Пограничный патруль в Техасе. Обложка © Х / Benny Johnson

На границе США и Мексики произошла перестрелка. Инцидент произошёл в Техасе, когда группа мигрантов пыталась переплыть пограничную реку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Граница США с Мексикой. Видео © Х / Jorge Ventura Media

По данным СМИ, один из предполагаемых участников наркокартеля начал стрелять в сторону американских пограничников, чтобы прикрыть нелегалов. Патрульные открыли ответный огонь, сорвав попытку проникновения мигрантов в страну. В результате перестрелки никто не пострадал.

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий незаконным мигрантам пересекать мексиканскую границу с США. Глава Белого дома также ограничил права людей, проникших нелегально через южную границу, на пребывание в Штатах в поисках убежища. Позже стало известно, что американский лидер планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой.

Артём Гапоненко
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