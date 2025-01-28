Члены мексиканского картеля открыли огонь по американским военным на границе с США

На границе США и Мексики произошла перестрелка. Инцидент произошёл в Техасе, когда группа мигрантов пыталась переплыть пограничную реку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным СМИ, один из предполагаемых участников наркокартеля начал стрелять в сторону американских пограничников, чтобы прикрыть нелегалов. Патрульные открыли ответный огонь, сорвав попытку проникновения мигрантов в страну. В результате перестрелки никто не пострадал.