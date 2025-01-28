Назван возможный покупатель торговой сети «М.Видео-Эльдорадо»

Владельцы группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» обсуждают возможность продажи сети. Как сообщает издание «Ведомости», компания уже завершила аудит и приступила к переговорам с «Промсвязьбанком». В самой группе «М.Видео-Эльдорадо» комментариев не предоставили, назвав информацию слухами.

Напомним, что в сентябре 2024 года «М.Видео-Эльдорадо» завершила объединение брендов, включая программы лояльности. Сеть «Эльдорадо» была приобретена в 2018 году за 45,5 миллиарда рублей, а в конце 2022 года стартовал пилотный проект объединения некоторых магазинов под единым брендом «Эльдорадо + М.Видео».