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Регион
28 января, 04:24

Мужчину с ножом и коктейлем Молотова задержали возле здания Капитолия

У Капитолия задержали подозрительного человека. Обложка © Х / Steve Gruber

У Капитолия задержали подозрительного человека. Обложка © Х / Steve Gruber

Телеканал NBC сообщил о задержании неизвестного мужчины с ножом и коктейлем Молотова возле здания Капитолия в Вашингтоне. По данным полиции, он пытался пройти внутрь, вызвав подозрения у стражей порядка. Мотивы подозреваемого пока остаются неизвестными.

Это уже третий подобный инцидент у здания Конгресса за последний месяц. Ранее, 2 января, полицейские обнаружили подозрительный автомобиль возле Капитолия и допросили водителя. А 9 января был задержан мужчина, пытавшийся пронести мачете и три ножа в здание.

Участника штурма Капитолия хотят упечь в тюрьму за попытку отправиться на СВО
Участника штурма Капитолия хотят упечь в тюрьму за попытку отправиться на СВО

Ранее на северо-западе Индианы полицейский застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла, помилованного президентом США Дональдом Трампом после участия в штурме Капитолия. Полиция штата проведёт проверку.

Артём Гапоненко
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