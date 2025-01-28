Мужчину с ножом и коктейлем Молотова задержали возле здания Капитолия

Телеканал NBC сообщил о задержании неизвестного мужчины с ножом и коктейлем Молотова возле здания Капитолия в Вашингтоне. По данным полиции, он пытался пройти внутрь, вызвав подозрения у стражей порядка. Мотивы подозреваемого пока остаются неизвестными.

Это уже третий подобный инцидент у здания Конгресса за последний месяц. Ранее, 2 января, полицейские обнаружили подозрительный автомобиль возле Капитолия и допросили водителя. А 9 января был задержан мужчина, пытавшийся пронести мачете и три ножа в здание.