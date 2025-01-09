Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 21:43

Мужчину с мачете и ножами задержали на входе в Капитолий перед визитом Трампа

В Вашингтоне полиция арестовала мужчину, который пытался пройти через контрольно-пропускной пункт Капитолия с мачете и как минимум тремя ножами. Холодное оружие было найдено в ходе досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США.

«Мужчина арестован по нескольким обвинениям в хранении опасного оружия», — говорится в заявлении правоохранителей в соцсетях.

Инцидент произошёл незадолго до посещения Капитолия избранным президентом США Дональдом Трампом, который 8 января намеревался встретиться с законодателями. Центр для посетителей в этот день был полон людей, что пришли проститься с покойным экс-американским лидером Джимми Картером.

Вымирание или вознесение: Шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом в истории
Вымирание или вознесение: Шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом в истории

Напомним, что в ходе предвыборной гонки на Трампа было совершено несколько покушений. Первый такой инцидент произошёл 13 июля в Пенсильвании. Выпущенная террористом пуля прошла в миллиметрах от головы политика. А 15 октября республиканца хотел застрелить проукраинский фанатик, который активно поддерживает ВСУ и даже занимался вербовкой наёмников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • капитолий
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar