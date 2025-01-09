Мужчину с мачете и ножами задержали на входе в Капитолий перед визитом Трампа

В Вашингтоне полиция арестовала мужчину, который пытался пройти через контрольно-пропускной пункт Капитолия с мачете и как минимум тремя ножами. Холодное оружие было найдено в ходе досмотра в Центре для посетителей при здании Конгресса США.

«Мужчина арестован по нескольким обвинениям в хранении опасного оружия», — говорится в заявлении правоохранителей в соцсетях.