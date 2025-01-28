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Регион
28 января, 04:16

Силы ПВО за ночь уничтожили пять дронов над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны ночью сработали в трёх российских регионах, суммарно уничтожив пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По два дрона сбили над Белгородской и Брянской областями, ещё один — над Крымом.

Семь домов повреждены в белгородском селе от падения обломков сбитого дрона
Семь домов повреждены в белгородском селе от падения обломков сбитого дрона

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении пяти БПЛА ВСУ вечером 27 января. Под атаку также попали Белгородская область и Республика Крым, а также Курская область.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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