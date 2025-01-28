Силы ПВО за ночь уничтожили пять дронов над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны ночью сработали в трёх российских регионах, суммарно уничтожив пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По два дрона сбили над Белгородской и Брянской областями, ещё один — над Крымом.