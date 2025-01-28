Российские военные отразили воздушную атаку ВСУ на Смоленск

Российские силы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлёте к городу Смоленск, никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы, проинформировал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к г. Смоленску», – рассказал глава региона и уточнил, что раненых и разрушений на земле нет.