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28 января, 05:17

Российские военные отразили воздушную атаку ВСУ на Смоленск

Анохин: Несколько БПЛА сбито на подлёте к Смоленску, разрушений и раненых нет

Смоленск. Фото © Администрация города Смоленска

Смоленск. Фото © Администрация города Смоленска

Российские силы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлёте к городу Смоленск, никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы, проинформировал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к г. Смоленску», – рассказал глава региона и уточнил, что раненых и разрушений на земле нет.

Ранее Life.ru сообщал, что неделей ранее обломки одного из дронов подожгли многоквартирный дом на Бородинской улице в Смоленске. Двигатель беспилотника рухнул рядом с припаркованной машиной, а крыло оказалось на газоне, никто не пострадал.

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Андрей Бражников
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