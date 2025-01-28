Рим подтвердил захват итальянца в плен десантниками ВСУ

Украинские военные действительно захватили в плен под Купянском итальянского пиццайоло Джанни Ченни. Информацию об этом подтвердили в Минюсте Италии, уточнив, что переговоров о его экстрадиции не ведётся.

«На сегодняшний день нам неизвестно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант» , — уточнил в беседе с РИА «Новости» источник в министерстве.

Ранее ВСУ заявили о захвате в плен пиццайоло из Италии под Купянском в ЛНР, воевавшего за РФ. Однако до этого каких-либо подробностей из биографии иностранца не было. Вскоре стало известно, у Ченни есть дети, старшему и среднему ребёнку на данный момент 12 и 5 лет. О пленении итальянца его жена Екатерина узнала из новостей и видеороликов в Интернете. Вскоре после этого обратилась за помощью к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».