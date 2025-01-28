Артиллерия НАТО сгинула в российском «огненном шторме» над логовом ВСУ в Первомайске
Подполье узнало об уничтожении техники НАТО ударом по ПВД ВСУ в Первомайске
Танкист ВСУ. Фото © Минобороны Украины
Российские военные уничтожили артиллерийскую технику НАТО мощным ударом по логову ВСУ в Первомайске Николаевской области. Об этом рассказал координатор местного пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Прилёт в Первомайск... По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесён качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады», — уточнил подпольщик.
По его сведениям, после взрыва по городу «заметались скорые», мог быть убит «кто-то серьёзной». Местным жителям советуют без крайней нужды не выходить в город, поскольку ожидается много проверок.
Ранее Life.ru рассказал, что взрывы ночью были зафиксированы сегодня в Киеве и области. ВС РФ также атаковали энергетические и военные объекты Украины. Удары слышали в городе Боярке и со стороны аэродрома Васильков в Киевской области, а также в Кривом Роге и Вышгороде. А на аэродроме в Одессе удары настигли грузы из морского порта и цех сборки БПЛА.