Российские военные уничтожили артиллерийскую технику НАТО мощным ударом по логову ВСУ в Первомайске Николаевской области. Об этом рассказал координатор местного пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилёт в Первомайск... По сообщениям николаевского сопротивления, в 00:34 ночи был нанесён качественный удар по месту дислокации бандеровцев. По предварительным данным, под удар попала артиллерийская техника НАТО и немного зацепило склады», — уточнил подпольщик.

По его сведениям, после взрыва по городу «заметались скорые», мог быть убит «кто-то серьёзной». Местным жителям советуют без крайней нужды не выходить в город, поскольку ожидается много проверок.