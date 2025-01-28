Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 08:21

В захваченном бункере генералов НАТО в Часовом Яре могли быть ценные файлы

Воробьёв: В бункере генералов НАТО в Часовом Яре могли быть ценные сведения

Украинская армия могла использовать бункер генералов НАТО в районе Часова Яра в ДНР для обработки важной информации. Об этом в беседе с NEWS.ru предположил руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьёв. Министерство обороны России пока не сделало никаких комментариев по данному вопросу.

«Там, скорее всего, как и когда-то в Мариуполе, располагались «иностранные специалисты». В Часове Яре, помимо прочего, шла обработка информации», — заметил он.

По мнению Воробьёва, это далеко не единственный аналогичный объект на территориях, находящихся под контролем Киева. Для Вооружённых Сил России в этом случае самой ценной находкой могли бы стать не уничтоженное оборудование, а живые люди.

«Это может серьёзно ослабить возможности ВСУ на данном направлении. Если же персонал оказался в плену, то наша военная разведка получит ценную информацию», — считает Воробьёв.
Названо условие обмена захваченных в плен военных из бункера генералов НАТО в Часовом Яре
Названо условие обмена захваченных в плен военных из бункера генералов НАТО в Часовом Яре

Напомним, военный корреспондент Дмитрий Кулько ранее сообщил, что 26 января российские войска установили контроль над сетью мощных подземных укреплений на юге Часова Яра в ДНР. Эта база была создана ВСУ ещё до начала специальной операции и ранее использовалась генералами НАТО. По его информации, трое военнослужащих были захвачены в плен. В свою очередь, Алаудинов заявил о ликвидации польского генерала НАТО в захваченном подземном бункере в Часовом Яре, однако не прокомментировал данные о пленении офицеров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar