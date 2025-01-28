В захваченном бункере генералов НАТО в Часовом Яре могли быть ценные файлы
Воробьёв: В бункере генералов НАТО в Часовом Яре могли быть ценные сведения
Украинская армия могла использовать бункер генералов НАТО в районе Часова Яра в ДНР для обработки важной информации. Об этом в беседе с NEWS.ru предположил руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьёв. Министерство обороны России пока не сделало никаких комментариев по данному вопросу.
«Там, скорее всего, как и когда-то в Мариуполе, располагались «иностранные специалисты». В Часове Яре, помимо прочего, шла обработка информации», — заметил он.
По мнению Воробьёва, это далеко не единственный аналогичный объект на территориях, находящихся под контролем Киева. Для Вооружённых Сил России в этом случае самой ценной находкой могли бы стать не уничтоженное оборудование, а живые люди.
«Это может серьёзно ослабить возможности ВСУ на данном направлении. Если же персонал оказался в плену, то наша военная разведка получит ценную информацию», — считает Воробьёв.
Напомним, военный корреспондент Дмитрий Кулько ранее сообщил, что 26 января российские войска установили контроль над сетью мощных подземных укреплений на юге Часова Яра в ДНР. Эта база была создана ВСУ ещё до начала специальной операции и ранее использовалась генералами НАТО. По его информации, трое военнослужащих были захвачены в плен. В свою очередь, Алаудинов заявил о ликвидации польского генерала НАТО в захваченном подземном бункере в Часовом Яре, однако не прокомментировал данные о пленении офицеров.
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