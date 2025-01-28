Генштаб ВСУ четвёртую неделю подряд бьёт в колокола из-за сложной ситуации на фронте
В Генштабе ВСУ снова доложили, что ситуация на фронте остаётся сложной
Положение дел для украинских ВС на фронте остаётся тяжёлым, Российская армия продолжает владеть инициативой. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
«Ситуация на фронте остаётся сложной», — рассказали в генеральном штабе.
Всего неделя прошла с предыдущего сообщения Генштаба ВСУ о том, что расклад на фронте всё ещё выглядит для Украины весьма печально. Командование украинской армии отмечает, что ВС РФ превосходят их как в технике, так и в живой силе. Генштаб ВСУ представляет аналогичные доклады с конца декабря.
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