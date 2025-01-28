За прошедший год более 2 200 граждан России стали жертвами или получили ранения от боеприпасов, произвёденных на Западе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он также подчеркнул, что в течение 2024 года украинские вооружённые силы нанесли удары по гражданским объектам в России, выпустив не менее 87 885 снарядов.