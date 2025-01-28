В МИД назвали число россиян, погибших от западных снарядов за 2024 год
МИД РФ: Более 2 200 россиян убиты или ранены западными боеприпасами за 2024 год
За прошедший год более 2 200 граждан России стали жертвами или получили ранения от боеприпасов, произвёденных на Западе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он также подчеркнул, что в течение 2024 года украинские вооружённые силы нанесли удары по гражданским объектам в России, выпустив не менее 87 885 снарядов.
«Более 40% пострадавших мирных граждан, или более 2 200 человек, были убиты или ранены осколками снарядов, произведенных в США, Германии или Южной Корее и оплаченных из денег налогоплательщиков 18 западных государств», — сказал посол на брифинге.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских дронов в небе над Смоленской областью. Кроме того, в селе Никольское Белгородского района обломки одного из сбитых беспилотников повредили семь жилых домов. По предварительной информации, пострадавших нет, однако потребуется восстановление окон и крыш зданий.
Life.ru