Парламент Словакии не смог обсудить вотум недоверия Фицо из-за неявки депутатов
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции. Фото © AP/TASS
Внеочередное заседание Национального совета Словакии, на котором оппозиция, ориентированная на Запад, собиралась провести голосование о недоверии правительству Роберта Фицо, не состоялось из-за недостаточного числа депутатов. Как сообщает портал Dennik N, в зале оказалось менее половины парламентариев.
На заседание пришли только 66 депутатов от оппозиционных партий. В Национальном совете всего 150 парламентариев, и для начала заседания требуется присутствие как минимум 76 из них.
На днях десятки тысяч человек вышли на антиправительственные акции в Словакии. Участники требовали отставки действующего кабмина во главе с премьер-министром Робертом Фицо и скандировали лозунги «Объединимся против зла» и «Словакия — это Европа». Сам Фицо сообщил об украинцах, участвующих в митингах.