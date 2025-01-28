Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 10:39

Парламент Словакии не смог обсудить вотум недоверия Фицо из-за неявки депутатов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции. Фото © AP/TASS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции. Фото © AP/TASS

Внеочередное заседание Национального совета Словакии, на котором оппозиция, ориентированная на Запад, собиралась провести голосование о недоверии правительству Роберта Фицо, не состоялось из-за недостаточного числа депутатов. Как сообщает портал Dennik N, в зале оказалось менее половины парламентариев.

На заседание пришли только 66 депутатов от оппозиционных партий. В Национальном совете всего 150 парламентариев, и для начала заседания требуется присутствие как минимум 76 из них.

Трамп не поможет: Погрязшему в протестах Фицо объяснили, как удержать власть
Трамп не поможет: Погрязшему в протестах Фицо объяснили, как удержать власть

На днях десятки тысяч человек вышли на антиправительственные акции в Словакии. Участники требовали отставки действующего кабмина во главе с премьер-министром Робертом Фицо и скандировали лозунги «Объединимся против зла» и «Словакия — это Европа». Сам Фицо сообщил об украинцах, участвующих в митингах.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar