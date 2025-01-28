Парламент Словакии не смог обсудить вотум недоверия Фицо из-за неявки депутатов

Внеочередное заседание Национального совета Словакии, на котором оппозиция, ориентированная на Запад, собиралась провести голосование о недоверии правительству Роберта Фицо, не состоялось из-за недостаточного числа депутатов. Как сообщает портал Dennik N, в зале оказалось менее половины парламентариев.

На заседание пришли только 66 депутатов от оппозиционных партий. В Национальном совете всего 150 парламентариев, и для начала заседания требуется присутствие как минимум 76 из них.