Трамп не поможет: Погрязшему в протестах Фицо объяснили, как удержать власть
Политолог Светов призвал Фицо брать пример с властей Грузии
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо для спасения ситуации в стране должен взять пример с властей Грузии, считает политолог Юрий Светов. Он отметил, что глава словацкого кабмина не должен позволить оппозиции сместить его с должности, как то было в 2018 году.
«Пусть берёт пример с Грузии, где грузинская власть показала свою способность отстоять свои принципы, результаты парламентских выборов и вообще право на свою политику в интересах грузинского народа. Фицо нужно делать тоже самое», — подчеркнул эксперт.
По его словам, Фицо может устоять, если его поддержат армия и силовые структуры. Тем не менее покушение на политика, произошедшее в мае 2024 года, показало серьёзные просчёты в работе силовиков. Также политолог выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет заниматься проблемами Словакии.
«Но будет ли администрация Трампа заниматься проблемами маленькой Словакии, когда у них там куча своих проблем? Не знаю. Но я говорю, что всё зависит от самого Фицо, от его способности устоять», — резюмировал собеседник 360.ru.
Ранее Фицо заявил, что в Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и протестам в Грузии. Премьер Грузии Кобахидзе поддержал его заявление. Тем не менее, десятки тысяч человек вышли на антиправительственные акции в Словакии, в связи с чем Фицо сообщил об украинцах, участвующих в митингах.