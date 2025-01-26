Трамп не поможет: Погрязшему в протестах Фицо объяснили, как удержать власть

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо для спасения ситуации в стране должен взять пример с властей Грузии, считает политолог Юрий Светов. Он отметил, что глава словацкого кабмина не должен позволить оппозиции сместить его с должности, как то было в 2018 году.

«Пусть берёт пример с Грузии, где грузинская власть показала свою способность отстоять свои принципы, результаты парламентских выборов и вообще право на свою политику в интересах грузинского народа. Фицо нужно делать тоже самое», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Фицо может устоять, если его поддержат армия и силовые структуры. Тем не менее покушение на политика, произошедшее в мае 2024 года, показало серьёзные просчёты в работе силовиков. Также политолог выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет заниматься проблемами Словакии.