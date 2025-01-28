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Регион
28 января, 11:07

Китай и Индия временно прекратили закупки российской нефти

Reuters: Китай и Индия приостановили закупки нефти из России с поставкой в марте

Обложка © AP Photo/Marcos Moreno/ТАСС

Обложка © AP Photo/Marcos Moreno/ТАСС

Китай и Индия приостановили закупки российской нефти, поставляемой в марте, из-за роста затрат на фрахт танкеров, которые не подпадают под санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

Согласно их данным, премия на российскую нефть сорта ESPO увеличилась на $3–5 за баррель по сравнению с ценой на нефть марки ICE Brent, в то время как фрахт для танкеров типа «Афрамакс» по маршруту в Китай подорожал на несколько миллионов долларов.

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10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России, а также более 180 судов, которые Вашингтон считает частью «теневого флота» Москвы для транспортировки топлива. В результате нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены увеличить импорт нефти из Ближнего Востока, Африки и Америки, что, в свою очередь, приведет к росту цен на топливо и фрахт. Некоторые импортеры в Китае и Индии уже отказались принимать танкеры, попавшие под санкции.

Марина Фещенко
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