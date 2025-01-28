Китай и Индия временно прекратили закупки российской нефти

Китай и Индия приостановили закупки российской нефти, поставляемой в марте, из-за роста затрат на фрахт танкеров, которые не подпадают под санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

Согласно их данным, премия на российскую нефть сорта ESPO увеличилась на $3–5 за баррель по сравнению с ценой на нефть марки ICE Brent, в то время как фрахт для танкеров типа «Афрамакс» по маршруту в Китай подорожал на несколько миллионов долларов.