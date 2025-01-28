Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские земли

Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил историкам, в том числе из Польши, Венгрии и Словакии, обсудить вопрос о правах на украинские земли.

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — цитирует его ТАСС.