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28 января, 13:48

Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские земли

Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил историкам, в том числе из Польши, Венгрии и Словакии, обсудить вопрос о правах на украинские земли.

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», цитирует его ТАСС.

Он назвал раздел украинской территории разными странами серьезным вопросом, имеющим «очень глубокую предысторию».

Запад готов делить Украину. Где пройдёт линия раздела территорий киевского режима
Запад готов делить Украину. Где пройдёт линия раздела территорий киевского режима

О том, что Запад пожертвует Украиной, разделив её, как Чехсловакию в 1938 году, уже заявлял словацкий премьер Роберт Фицо. По оценке политика, Незалежная может потерять треть своей территории. А британские СМИ узнали, что западные партнёры Киева рассматривают разделение Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Anna Bohdan

Александра Вишнякова
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