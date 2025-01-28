Нарышкин предложил историкам обсудить права на украинские земли
Глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил историкам, в том числе из Польши, Венгрии и Словакии, обсудить вопрос о правах на украинские земли.
«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — цитирует его ТАСС.
Он назвал раздел украинской территории разными странами серьезным вопросом, имеющим «очень глубокую предысторию».
О том, что Запад пожертвует Украиной, разделив её, как Чехсловакию в 1938 году, уже заявлял словацкий премьер Роберт Фицо. По оценке политика, Незалежная может потерять треть своей территории. А британские СМИ узнали, что западные партнёры Киева рассматривают разделение Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР.
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