Мелюков: В Белогорске на заводе ввели режим ЧС из-за взрыва

В Белогорске Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации после взрыва в одном из помещений на Маслоэкстракционном заводе (МЭЗ) «Амурский». Об этом ТАСС сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

«Режим ЧС локального характера ввели на предприятии решением оперативного штаба предприятия. Поиски пропавшего продолжаются, это сотрудник завода, ему 33 года. Продолжают работу наши городские спасатели и специалисты из Благовещенска», — сказал Мелюков.