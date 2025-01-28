Мелюков: В Белогорске на заводе ввели режим ЧС из-за взрыва
В Белогорске Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации после взрыва в одном из помещений на Маслоэкстракционном заводе (МЭЗ) «Амурский». Об этом ТАСС сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.
«Режим ЧС локального характера ввели на предприятии решением оперативного штаба предприятия. Поиски пропавшего продолжаются, это сотрудник завода, ему 33 года. Продолжают работу наши городские спасатели и специалисты из Благовещенска», — сказал Мелюков.
На данный момент сотрудники МЧС проводят обследование помещений и бункеров. Также на место трагедии прибыла дополнительная бригада спасателей.
Напомним, что сегодня, 28 января, на заводе по экстракции масла «Амурский» в Белогорске в 14:55 по местному времени (08:55 по Москве) произошёл хлопок в одном из производственных помещений. В результате взрыва была повреждена часть здания, однако несущие конструкции остались целыми. По данным спасателей, один человек может находиться под завалами. Сейчас на его поиски приехали кинологи с собаками. Всего в поисках задействованы 41 человек и 11 единиц техники.
Telegram / МЧС Амурской области