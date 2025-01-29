AP: В Красном море взорвался гонконгский контейнеровоз с опасным грузом

В Красном море на судне под флагом Гонконга произошёл взрыв. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей морских перевозок.

В итоге на контейнеровозе, плывущем на север через Красное море, начался серьёзный пожар, из-за которого экипаж был вынужден покинуть судно.

Согласно данным компании Diaplous Group, горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от порта Ходейда в Йемене, находящемся под контролем хуситов. Представители агентства сообщили, что среди членов экипажа никто не пострадал.