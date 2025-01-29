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29 января, 01:01

Спасатели нашли возможное местонахождение мужчины после взрыва в Белогорске

Спасатели определили возможное местонахождение пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске мужчины. Информацию сообщили в пресс-службы управления МЧС по Амурской области.

«В ходе осмотра бункера с помощью камеры был установлен предположительный район нахождения пропавшего. Бункер заполнен шротом, необходимо разгрузить 28 тонн. Работы идут круглосуточно, ручным методом выгружаются материалы», — сказано в сообщении.

Разбор завалов после взрыва на заводе в Белогорске. Видео © t.me/mchs28

На данный момент специалисты разгрузили уже шесть тонн. На месте трудятся 41 человек, используется 11 единиц техники.

Мелюков: В Белогорске на заводе ввели режим ЧС из-за взрыва
Мелюков: В Белогорске на заводе ввели режим ЧС из-за взрыва

Напомним, 28 января на заводе «Амурский», занимающемся экстракцией масла, произошёл взрыв в одном из цехов. Часть здания была разрушена, но несущие конструкции остались целыми. Под завалами оказался один человек.

Обложка ©

t.me/mchs28

Лия Мурадьян
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