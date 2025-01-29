Спасатели нашли возможное местонахождение мужчины после взрыва в Белогорске

Спасатели определили возможное местонахождение пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске мужчины. Информацию сообщили в пресс-службы управления МЧС по Амурской области.

«В ходе осмотра бункера с помощью камеры был установлен предположительный район нахождения пропавшего. Бункер заполнен шротом, необходимо разгрузить 28 тонн. Работы идут круглосуточно, ручным методом выгружаются материалы», — сказано в сообщении.

Разбор завалов после взрыва на заводе в Белогорске. Видео © t.me/mchs28