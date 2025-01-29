Капризов перенесёт операцию и пропустит минимум четыре недели

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 37 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 52 очка (23 гола и 29 передач). В 2025 году на его счету лишь три матча.

Ранее Life.ru рассказывал о травме другого россиянина из НХЛ Евгения Малкина. Он получил её в игре с «Сиэтлом» и не смог завершить поединок до конца. «Питтсбург» поместил хоккеиста в список травмированных, он может пропустить несколько недель.