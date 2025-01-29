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29 января, 00:52

Капризов перенесёт операцию и пропустит минимум четыре недели

Кирилл Капризов. Обложка © nhl.com/wild

Кирилл Капризов. Обложка © nhl.com/wild

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов перенесёт операцию. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Билл Герин.

В итоге россиянин пропустит минимум четыре недели.

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В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 37 играх регулярного чемпионата, в которых набрал 52 очка (23 гола и 29 передач). В 2025 году на его счету лишь три матча.

Ранее Life.ru рассказывал о травме другого россиянина из НХЛ Евгения Малкина. Он получил её в игре с «Сиэтлом» и не смог завершить поединок до конца. «Питтсбург» поместил хоккеиста в список травмированных, он может пропустить несколько недель.

Артур Лапсаков
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