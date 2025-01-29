Трамп сделал исключения в вопросе приостановки помощи другим странам

Администрация президента США Дональда Трампа частично отступила от указа о приостановке помощи США другим странам. Команда нового лидера Штатов сделала исключение для жизненно необходимой гумпомощи. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой служебную записку госсекретаря США Марко Рубио.

«Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала жизненно необходимой гуманитарной помощью», — цитирует её New York Times.

В частности, такие программы предоставляют жизненно важные лекарства, медицинские услуги, питание, укрытия.

Wall Street Journal при этом уточняет, что чиновникам Госдепа ещё предстоит уточнить, касается ли указ о приостановке помощи другим странам закупок оружия для Украины и Тайваня.