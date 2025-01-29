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29 января, 08:19

Матвиенко утвердила у Путина состав Совета по демографической политике

Валентина Матвиенко. Фото © Сайт Государственной Думы

Валентина Матвиенко. Фото © Сайт Государственной Думы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой она представила свои предложения по составу и функциям Совета по демографической и семейной политике.

«Нами проведена большая подготовительная работа. Состоялась встреча с президентом. Главе государства доложены наши предложения по составу и функционалу Совета», — сообщила Матвиенко, открывая весеннюю сессию верхней палаты.

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Напомним, что в декабре 2024-го Путин своим указом учредил Совет по реализации государственной демографической и семейной политики, председателем которого стала Валентина Матвиенко. В том же указе президент распустил прежний Совет при президенте, занимающийся вопросами защиты семьи и детей. А ранее Life.ru писал, что Правительство РФ подготовило стратегию изменений в демографическую и семейную политику страны. Стратегия в первую очередь ориентирована на увеличение рождаемости, усиление института семьи и брака, а также на сохранение и продвижение традиционных ценностей.

Марина Фещенко
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