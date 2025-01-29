Матвиенко утвердила у Путина состав Совета по демографической политике

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой она представила свои предложения по составу и функциям Совета по демографической и семейной политике.

Напомним, что в декабре 2024-го Путин своим указом учредил Совет по реализации государственной демографической и семейной политики, председателем которого стала Валентина Матвиенко. В том же указе президент распустил прежний Совет при президенте, занимающийся вопросами защиты семьи и детей. А ранее Life.ru писал, что Правительство РФ подготовило стратегию изменений в демографическую и семейную политику страны. Стратегия в первую очередь ориентирована на увеличение рождаемости, усиление института семьи и брака, а также на сохранение и продвижение традиционных ценностей.