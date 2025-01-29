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29 января, 09:15

В Кремле поставили комментарии насчёт новых санкций на паузу

Песков: Кремль не будет комментировать новые санкции ЕС до официального принятия

Кремль не считает нужным комментировать новые санкции Европейского Союза против России до их официального принятия. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данный момент существует множество спекуляций и обсуждений относительно так называемого нового пакета санкций, который находится на стадии обсуждения и подготовки. Мнения по этому вопросу разнятся. Мы внимательно следим за ситуацией, но до тех пор, пока это не будет формализовано, вряд ли сможем давать комментарии или делать прогнозы», — отметил представитель Кремля.

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Ранее Еврокомиссия одобрила инициативу о введении пошлин на определенные сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, а также на некоторые виды азотных удобрений. Если это решение будет реализовано, весь сельскохозяйственный импорт из России окажется под тарифами ЕС. А верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Евросоюз должен запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation, потому что джойстики от устройств якобы стали «‎орудиями войны» – их якобы используют ВС РФ для беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

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Life.ru

Марина Фещенко
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