В Кремле поставили комментарии насчёт новых санкций на паузу

Кремль не считает нужным комментировать новые санкции Европейского Союза против России до их официального принятия. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данный момент существует множество спекуляций и обсуждений относительно так называемого нового пакета санкций, который находится на стадии обсуждения и подготовки. Мнения по этому вопросу разнятся. Мы внимательно следим за ситуацией, но до тех пор, пока это не будет формализовано, вряд ли сможем давать комментарии или делать прогнозы», — отметил представитель Кремля.