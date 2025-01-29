Росавиация: Аэропорт Мурманска возобновил приём и отправку самолётов
Ограничения по времени на функционирование аэропорта Мурманска были отменены. В течение периода их действия один из самолётов был перенаправлен на запасной аэродром, сообщила пресс-служба Росавиации.
«В аэропорту Мурманск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, совершавший рейс в Мурманск», — говорится в сообщении.
Такие временные меры были введены для повышения безопасности рейсов гражданской авиации.
Напомним, сегодня утром жителей Мурманской области уведомили о возможных атаках беспилотников со стороны ВСУ. В связи с этим воздушное пространство над регионом было закрыто, и аэропорт Мурманска приостановил приём и отправку рейсов. Губернатор Чибис также призвал местных жителей с пониманием относиться к переносам рейсов и сохранять бдительность. Он напомнил, что стоит полагаться лишь на официальные источники информации о подобных угрозах.