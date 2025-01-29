Росавиация: Аэропорт Мурманска возобновил приём и отправку самолётов

Ограничения по времени на функционирование аэропорта Мурманска были отменены. В течение периода их действия один из самолётов был перенаправлен на запасной аэродром, сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Мурманск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, совершавший рейс в Мурманск», — говорится в сообщении.

Такие временные меры были введены для повышения безопасности рейсов гражданской авиации.