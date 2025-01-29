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Регион
29 января, 09:45

Росавиация: Аэропорт Мурманска возобновил приём и отправку самолётов

Ограничения по времени на функционирование аэропорта Мурманска были отменены. В течение периода их действия один из самолётов был перенаправлен на запасной аэродром, сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Мурманск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, совершавший рейс в Мурманск», — говорится в сообщении.

Такие временные меры были введены для повышения безопасности рейсов гражданской авиации.

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Напомним, сегодня утром жителей Мурманской области уведомили о возможных атаках беспилотников со стороны ВСУ. В связи с этим воздушное пространство над регионом было закрыто, и аэропорт Мурманска приостановил приём и отправку рейсов. Губернатор Чибис также призвал местных жителей с пониманием относиться к переносам рейсов и сохранять бдительность. Он напомнил, что стоит полагаться лишь на официальные источники информации о подобных угрозах.

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Николь Вербер
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