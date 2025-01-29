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Регион
29 января, 10:12

В России хотят запретить маскировать алкоголь под банки «колы»

Депутат Гусев предложил запретить продажу чехлов для маскировки алкоголя

В России хотят запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в частности, специальных чехлов, которые надевают на бутылки и банки со спиртным, выдавая их за безалкогольные напитки. С такой идеей в Госдуму обратится депутат Дмитрий Гусев.

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По словам Гусева, подобные приспособления свободно продаются на маркетплейсах, и их покупают подростки, маскируя не только банки с энергетиками, но и алкоголь под условную «кока-колу». Однако депутат напомнил, что, согласно действующему законодательству, в общественных местах пить спиртное нельзя, даже если оно в специальном чехле, фляге или пакете. Также существует запрет на продажу энергетиков подросткам.

«Квасить в общественных местах запрещено законом. Причём неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение. Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе. Вот чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей», цитирует парламентария РИА «Новости».

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А ранее в Госдуме предлагали запретить продажу алкоголя по воскресеньям. По мнению депутатов, опыт Нижегородской и Вологодской областей необходимо масштабировать на всю страну, поскольку многие россияне напиваются в последний выходной, из-за чего в понедельник вместо работы отправляются в больницу.

Обложка ©

freepik.com/wirestock

Александра Вишнякова
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