В России хотят запретить маскировать алкоголь под банки «колы»

В России хотят запретить продажу приспособлений для маскировки алкоголя, в частности, специальных чехлов, которые надевают на бутылки и банки со спиртным, выдавая их за безалкогольные напитки. С такой идеей в Госдуму обратится депутат Дмитрий Гусев.

По словам Гусева, подобные приспособления свободно продаются на маркетплейсах, и их покупают подростки, маскируя не только банки с энергетиками, но и алкоголь под условную «кока-колу». Однако депутат напомнил, что, согласно действующему законодательству, в общественных местах пить спиртное нельзя, даже если оно в специальном чехле, фляге или пакете. Также существует запрет на продажу энергетиков подросткам.

«Квасить в общественных местах запрещено законом. Причём неважно, из какой тары, будь то бутылка в пакете, фляжка или банка в чехле с логотипом кока-колы. То есть в любом случае это нарушение. Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе. Вот чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей», — цитирует парламентария РИА «Новости».