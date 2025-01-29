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Регион
29 января, 10:28

Голод, радиация, похолодание на 25°: Что станет с Землёй после ядерной войны

Профессор Сердитова: После ядерной войны температура на Земле упадёт на 10-25°

Применение ядерного оружия обернётся для Земли катастрофическими последствиями. Выжившим придётся столкнуться с ядерной зимой, глобальным голодом, радиоактивным загрязнением, недостатком воды и новыми болезнями, заявила доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

«Удары ядерных бомб разрушат инфраструктуру в радиусе нескольких километров, произойдет выброс радиации, вызывающий острое радиационное поражение и долгосрочные генетические мутации. Удары вызовут электромагнитный импульс (ЭМИ), что выведет из строя электронику и электрические сети», — отметила Сердитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Из-за жары и давления в городах вспыхнут пожары, миллионы тонн сажи попадут в атмосферу и поглотят солнечный свет. Кроме того, на Земле произойдёт резкое снижение температуры на 10-25 градусов в течение первого года. Период сильного похолодания может продлиться 5-10 лет. Изменение климата приведёт не только к массовому голоду, но и гибели животных.

«По оценкам, глобальная война с использованием 100 ядерных зарядов может привести к гибели более двух миллиардов человек из-за голода», — поделилась профессор.

Восстановление климата займёт несколько десятилетий, а радиоактивное загрязнение в зонах ударов сохранится на сотни и даже тысячи лет.

Ранее Life.ru писал, что стрелки «Часов Судного дня» перевели на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». Теперь часы показывают 89 секунд до полуночи, и это ближе, чем когда-либо с момента их создания. Однако переживать раньше времени не стоит. Например, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT призвал рассматривать перевод стрелок не как конкретное предупреждение, а как сигнал о том, что ситуация в мире требует внимания и действий.

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freepik

Алёна Зиновьева
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