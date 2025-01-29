Голод, радиация, похолодание на 25°: Что станет с Землёй после ядерной войны
Профессор Сердитова: После ядерной войны температура на Земле упадёт на 10-25°
Применение ядерного оружия обернётся для Земли катастрофическими последствиями. Выжившим придётся столкнуться с ядерной зимой, глобальным голодом, радиоактивным загрязнением, недостатком воды и новыми болезнями, заявила доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.
«Удары ядерных бомб разрушат инфраструктуру в радиусе нескольких километров, произойдет выброс радиации, вызывающий острое радиационное поражение и долгосрочные генетические мутации. Удары вызовут электромагнитный импульс (ЭМИ), что выведет из строя электронику и электрические сети», — отметила Сердитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Из-за жары и давления в городах вспыхнут пожары, миллионы тонн сажи попадут в атмосферу и поглотят солнечный свет. Кроме того, на Земле произойдёт резкое снижение температуры на 10-25 градусов в течение первого года. Период сильного похолодания может продлиться 5-10 лет. Изменение климата приведёт не только к массовому голоду, но и гибели животных.
«По оценкам, глобальная война с использованием 100 ядерных зарядов может привести к гибели более двух миллиардов человек из-за голода», — поделилась профессор.
Восстановление климата займёт несколько десятилетий, а радиоактивное загрязнение в зонах ударов сохранится на сотни и даже тысячи лет.
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