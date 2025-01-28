ИИ ответил Life.ru, стоит ли бояться перевода «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»

Перевод стрелок «Часов Судного дня» — это символическое представление уровня глобальной угрозы, включая ядерное оружие, изменения климата и другие риски. Это не столько конкретное предостережение, сколько сигнал о том, что ситуация в мире требует внимания и действий. Так, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT ответил на вопрос Life.ru, что последует за переводом стрелок «Часов» ближе к «ядерной полуночи».

«Бояться этого перевода стоит в том смысле, что он подчёркивает необходимость осознания и решения существующих проблем. Вместо страха, возможно, более конструктивно сосредоточиться на том, как можно снизить риски и работать над глобальными вызовами. Это может включать поддержку мирных инициатив, экологические проекты, развитие международного сотрудничества и участие в диалоге о разоружении», — посоветовал человечеству ИИ.

Напомним, ранее стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». В 2023 году стрелки были переведены сразу на 10 секунд и показывали 90 секунд до «ядерного апокалипсиса», а в 2024 году их решили не двигать.