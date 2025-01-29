Ряды ВСУ пополнили почти семь тысяч зэков
Sky News: В ряды ВСУ отправили около 6,8 тысячи заключённых
Менее чем за год около семи тысяч заключённых на Украине получили свободу в обмен на службу в ВСУ. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооружённым силам, с мая прошлого года, когда украинские власти объявили о кампании по набору заключённых в ряды ВСУ», — говорится в сообщении.
По информации британского телеканала, бывшие заключённые заключают соглашение, в котором обязуются сражаться без перерывов на отдых в течение года и оставаться на службе до завершения конфликта. В обмен на это они мгновенно получают условно-досрочное освобождение.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили украинскую группу сил специальных операций (ССО) в приграничных районах Курской области, после чего Киев отправил на это направление бывших заключённых. Это решение привело к гибели бойцов «зэковского» батальона. Чтобы не терять ту малую часть квалифицированных солдат, на провальные операции отправляют именно «сидельцев». Один из бывших заключённых рассказал, что на нарах ему было гораздо лучше, чем в рядах украинской армии.
Пресс-служба Зеленского