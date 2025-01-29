Ряды ВСУ пополнили почти семь тысяч зэков

Менее чем за год около семи тысяч заключённых на Украине получили свободу в обмен на службу в ВСУ. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооружённым силам, с мая прошлого года, когда украинские власти объявили о кампании по набору заключённых в ряды ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации британского телеканала, бывшие заключённые заключают соглашение, в котором обязуются сражаться без перерывов на отдых в течение года и оставаться на службе до завершения конфликта. В обмен на это они мгновенно получают условно-досрочное освобождение.