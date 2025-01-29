Центр «Россия» проведёт открытый диалог по обсуждению роста мировой экономики

Национальный центр «Россия» начнёт крупный международный проект под названием «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», который пройдёт в формате открытого диалога. В рамках этого мероприятия эксперты и экономисты будут работать над выработкой согласованных подходов для стимулирования роста мировой экономики. Об этом информировала пресс-служба центра.

«Уже сейчас мы начинаем активное общение с коллегами со всего мира. Мы видим неподдельный интерес к диалогу на подобную тему. И предлагаем всем желающим оформить свои гипотезы в небольших эссе и прислать нам. Авторов лучших работ мы пригласим в Национальный центр «Россия» 28 – 30 апреля 2025 года для участия в открытом диалоге с докладом», — рассказала Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Основное внимание уделяется четырём важным направлениям: инвестициям в людей, технологии, окружающую среду и связность. Последний аспект подразумевает увеличение взаимосвязи между развитием международной торговли, транспортной и цифровой инфраструктуры, а также ростом информационных потоков. Участники смогут направлять свои работы через сайт russia.ru. Лучшие эссе по ключевым темам будут включены в шорт-лист открытого диалога, а их авторы получат возможность встретиться в Национальном центре «Россия» для участия в кейс-сессиях, экспертных панелях и молодежных мероприятиях.