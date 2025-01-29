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29 января, 14:02

Фетисов усомнился в желании Гашека вернуть россиян в мировой хоккей

Чешский хоккеист Доминик Гашек вовсе не хочет вернуть российских спортсменов на международные турниры. Такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он усомнился в искренности спортсмена, сообщает aif.ru.

До этого экс-игрок московского ХК «Спартак» Гашек написал в соцсети Х, что он очень хочет, чтобы российские спортсмены получили возможность вернуться к участию в международных соревнованиях. Тем не менее хоккеист подчеркнул, что это не должно сопровождаться «рекламированием» спецоперации. Фетисов же напомнил, что раньше Гашек вовсе не любил Советский Союз. Он также считал врагами граждан СССР.

«Непредсказуемый и противоречивый человек. Не любил Советский Союз, любил советских хоккеистов. Играл в КХЛ, потом стал пиариться на том, что мы его враги. Невозможно понять, что он хочет и какие у него цели», — заявил Фетисов.
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Напомним, что Гашек уже однажды заявлял, что НХЛ, WTA и ATP участвуют в пророссийской пропаганде и должны выплатить Украине миллиарды долларов в качестве наказания. На это заявление сразу отреагировал российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, отметив, что бывший выдающийся спортсмен стал неуместным политиком. Журналист также предложил Гашеку вернуть деньги, полученные им в России. Поддержали Губерниева и другие представители российского спорта.

Обложка ©

ТАСС / Татьяна Дорогутина, Мессман Евгений

Наталья Афонина
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