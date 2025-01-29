Пашинян созвал заседание Совбеза Армении при участии президента Симоняна
Премьер-министр Республики Аремения Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета. Фото © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл заседание Совета безопасности. Как сообщает пресс-служба правительства, в заседании также приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян и председатель парламента Ален Симонян.
«Очередное заседание Совета безопасности состоялось под руководством премьера Никола Пашиняна. Во время встречи были обсуждены вопросы, касающиеся компетенции Совета безопасности», — отмечается в сообщении.
Life.ru напоминает, что Армения официально начала процесс интеграции в Европейский Союз. Правительство страны утвердило проект решения о старте процедуры вступления в ЕС. В Кремле подчеркнули, что Армения вряд ли сможет одновременно быть членом двух организаций — ЕАЭС и ЕС. В ответ на это в Ереване заявили, что тщательно оценят все возможные риски выхода из ЕАЭС и только после этого примут окончательное решение.