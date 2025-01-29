Пашинян созвал заседание Совбеза Армении при участии президента Симоняна

Life.ru напоминает, что Армения официально начала процесс интеграции в Европейский Союз. Правительство страны утвердило проект решения о старте процедуры вступления в ЕС. В Кремле подчеркнули, что Армения вряд ли сможет одновременно быть членом двух организаций — ЕАЭС и ЕС. В ответ на это в Ереване заявили, что тщательно оценят все возможные риски выхода из ЕАЭС и только после этого примут окончательное решение.