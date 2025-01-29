Банду подростков ищут в Петербурге за серию нападений на прохожих ради забавы

По данным следствия, хулиганьё избивало людей в разных частях Красносельского района. Один из попавших под подозрение был участником сразу трёх эпизодов: он вместе с друзьями поколотил несколько мужчин на Петергофском шоссе, улице Маршала Захарова и на Ленинском проспекте. Все свои нападения они снимали на видео. На кадрах видно, что эпизоды происходят в разных локациях. А в одном случае, когда пострадавший повалился на асфальт, ему в лицо прилетел добивающий удар ногой.