Банду подростков ищут в Петербурге за серию нападений на прохожих ради забавы
В Санкт-Петербурге следователи разыскивают людей, пострадавших из-за драчливых подростков, которые с лета нападают на случайных прохожих. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, хулиганьё избивало людей в разных частях Красносельского района. Один из попавших под подозрение был участником сразу трёх эпизодов: он вместе с друзьями поколотил несколько мужчин на Петергофском шоссе, улице Маршала Захарова и на Ленинском проспекте. Все свои нападения они снимали на видео. На кадрах видно, что эпизоды происходят в разных локациях. А в одном случае, когда пострадавший повалился на асфальт, ему в лицо прилетел добивающий удар ногой.
На них заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Правоохранители ищут злоумышленников и пострадавших.
Ранее в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области буйные подростки избили кастетом пожилого мужчину возле торгового центра. По словам его внучки, дедушка ни сказал ни одного слова, которое могло бы нападавшим дать повод его так избить.
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