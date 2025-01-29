Наши вплотную приблизились к границам к Днепропетровской области

Российские войска продвинулись к Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на свои источники.

По информации издания, российские силы укрепились в центре Удачного и продолжают свое наступление.

Ранее Life.ru рассказывал, что Армия России стоит почти на границе Днепропетровской области. Группировки ВС РФ идут в Константинопольском направлении, затягивая ВСУ в котёл. Тем временем украинские подразделения пытаются держаться за посёлок Дачное на юге Курахова.