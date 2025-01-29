Наши вплотную приблизились к границам к Днепропетровской области
«Иди и смотри»: ВС РФ успешно наступают в направлении Днепропетровской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN
Российские войска продвинулись к Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на свои источники.
По информации издания, российские силы укрепились в центре Удачного и продолжают свое наступление.
Ранее Life.ru рассказывал, что Армия России стоит почти на границе Днепропетровской области. Группировки ВС РФ идут в Константинопольском направлении, затягивая ВСУ в котёл. Тем временем украинские подразделения пытаются держаться за посёлок Дачное на юге Курахова.
А 29 января Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, заявил, что российские войска движутся от контролируемой Великой Новосёлки в ДНР к границам Запорожской области. Он отметил, что наше наступление продолжается и в районе ботанического заказника Балка Северная.