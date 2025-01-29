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Регион
29 января, 16:55

ХАМАС 30 января освободит трёх израильских заложников, в том числе Арбель Йехуд

В четверг, 30 января, ХАМАС освободит ещё троих заложников, в том числе Арбель Йехуд. Об этом заявили бригады «Аль-Кассам» — военное крыло палестинского движения.

«В рамках соглашения по обмену пленными бригады «Аль-Кассам» решили освободить в четверг, 30 января, следующих сионистских пленных: Арбель Йехуд, Агам Бергер и Гади Мозес», — сказано в заявлении.

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Напомним, в ХАМАС уже заявляли о планах освободить одну из заложниц, удержание которой в плену не позволило жителям Газы направиться на север анклава. Спустя пару дней было опубликовано видео с девушкой, которая представилась именем Арбель Йехуд. Она заявила, что является израильтянкой и удерживается в плену в секторе Газа. Также заложница подтвердила, что здорова, а обращение записывает 25 января.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Юрий Лысенко
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