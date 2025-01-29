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Регион
29 января, 17:42

Государство компенсирует расходы на адвоката оправданному экс-главе Кировской области

Экс-губернатору Кировской области Белых присудили более 8 миллионов рублей

Никита Белых. Обложка © ТАСС / Шевченко Мария

Никита Белых. Обложка © ТАСС / Шевченко Мария

Государство возместит экс-губернатору Кировской области Никите Белых более 8 миллионов рублей, потраченных на услуги адвоката в ходе его уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказал адвокат бывшего чиновника Дмитрий Кудрявцев.

«Да, суд постановил компенсировать расходы на адвоката на сумму 8 миллионов 82 тысячи рублей», — сообщил юрист в беседе с ТАСС.

По словам адвоката, если компенсация будет перечислена на счёт Белых, то будет автоматически использована для погашения штрафа, который был назначен судом в рамках дела о получении взятки в размере 48 миллионов рублей.

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Стало известно, где работает экс-глава Кировской области Белых после выхода из колонии

Напомним, Белых приговорили к восьми годам строгого режима. Его обвинили в получении взятки в размере 600 тысяч евро. В декабре 2023 года ему добавили два с половиной года за превышение служебных полномочий, однако чиновник был освобождён от отбывания наказания из-за истечения срока давности. Он вернулся на свободу. В дальнейшем Кировский областной суд признал его невиновным в деле о злоупотреблении полномочиями.

Александра Мышляева
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