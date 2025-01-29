Государство компенсирует расходы на адвоката оправданному экс-главе Кировской области
Экс-губернатору Кировской области Белых присудили более 8 миллионов рублей
Никита Белых. Обложка © ТАСС / Шевченко Мария
Государство возместит экс-губернатору Кировской области Никите Белых более 8 миллионов рублей, потраченных на услуги адвоката в ходе его уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказал адвокат бывшего чиновника Дмитрий Кудрявцев.
«Да, суд постановил компенсировать расходы на адвоката на сумму 8 миллионов 82 тысячи рублей», — сообщил юрист в беседе с ТАСС.
По словам адвоката, если компенсация будет перечислена на счёт Белых, то будет автоматически использована для погашения штрафа, который был назначен судом в рамках дела о получении взятки в размере 48 миллионов рублей.
Напомним, Белых приговорили к восьми годам строгого режима. Его обвинили в получении взятки в размере 600 тысяч евро. В декабре 2023 года ему добавили два с половиной года за превышение служебных полномочий, однако чиновник был освобождён от отбывания наказания из-за истечения срока давности. Он вернулся на свободу. В дальнейшем Кировский областной суд признал его невиновным в деле о злоупотреблении полномочиями.