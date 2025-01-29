Государство компенсирует расходы на адвоката оправданному экс-главе Кировской области

Государство возместит экс-губернатору Кировской области Никите Белых более 8 миллионов рублей, потраченных на услуги адвоката в ходе его уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказал адвокат бывшего чиновника Дмитрий Кудрявцев.

«Да, суд постановил компенсировать расходы на адвоката на сумму 8 миллионов 82 тысячи рублей», — сообщил юрист в беседе с ТАСС.

По словам адвоката, если компенсация будет перечислена на счёт Белых, то будет автоматически использована для погашения штрафа, который был назначен судом в рамках дела о получении взятки в размере 48 миллионов рублей.