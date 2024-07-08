Кировский областной суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями
Кировский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего главы региона (2009 — 2016) Никиты Белых по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает SHOT.
Экс-глава Кировской области Никита Белых рассказал, что суд оправдал его по делу о злоупотреблении полномочиями. Видео © SHOT
"Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никиты Юрьевича в части осуждения его по части 2 статьи 285 УК РФ отменить. Производство по уголовному делу по части 3 статьи 286 УК РФ прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию", — сказал судья Олег Измайлов.
Суд постановил прекратить производство по уголовному делу по части 3 статьи 286 УК РФ за отсутствием состава преступления. За Белых признано право на реабилитацию.
"Суд удовлетворил наше ходатайство. Оправдали меня по той части, по которой суд первой инстанции признал меня частично виновным", — сказал Белых в беседе с журналистами.
Напомним, в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 600 тысяч евро. Экс-чиновника поймали с поличным. Кроме того, в декабре 2023 года Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по делу о превышении полномочий, но его освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Тем не менее бывший чиновник продолжал находиться в тюрьме, отбывая первый срок за взятки. 21 июня этого года он вышел на свободу, после чего приехал к матери в Пермь со скромным букетом роз. Также было опубликовано письмо Белых к общественности. Сегодня, 8 июля, Белых должен выйти на новую работу.
ТАСС / Шевченко Мария