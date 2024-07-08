Кировский областной суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями

Кировский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего главы региона (2009 — 2016) Никиты Белых по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает SHOT.

Экс-глава Кировской области Никита Белых рассказал, что суд оправдал его по делу о злоупотреблении полномочиями. Видео © SHOT

"Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никиты Юрьевича в части осуждения его по части 2 статьи 285 УК РФ отменить. Производство по уголовному делу по части 3 статьи 286 УК РФ прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию", — сказал судья Олег Измайлов.

Суд постановил прекратить производство по уголовному делу по части 3 статьи 286 УК РФ за отсутствием состава преступления. За Белых признано право на реабилитацию.