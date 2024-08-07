Стало известно, где работает экс-глава Кировской области Белых после выхода из колонии

Вышедший из колонии экс-губернатор Кировской области и бывший депутат заксобрания Пермского края Никита Белых устроился в "Кондитерская фабрика "Пермская" на должность замгендиректора по корпоративным вопросам. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

На предприятии говорить с журналистами отказались, а с Белых связаться не удалось. После выхода из колонии он заявлял о намерении сразу выйти на новую работу.