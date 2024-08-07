Стало известно, где работает экс-глава Кировской области Белых после выхода из колонии
"Ъ": Экс-глава Кировской области Белых устроился замгендира кондитерской фабрики
Никита Белых. Обложка © ТАСС / Мария Шевченко
Вышедший из колонии экс-губернатор Кировской области и бывший депутат заксобрания Пермского края Никита Белых устроился в "Кондитерская фабрика "Пермская" на должность замгендиректора по корпоративным вопросам. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
На предприятии говорить с журналистами отказались, а с Белых связаться не удалось. После выхода из колонии он заявлял о намерении сразу выйти на новую работу.
Напомним, что Белых приговорили к восьми годам строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 600 тысяч евро в феврале 2018 года. В декабре 2023 года ему накинули два с половиной года за превышение должностных полномочий, но от необходимости отбывать этот срок его освободили по истечении срока давности. 21 июня он вышел на свободу. Позже Кировский областной суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.