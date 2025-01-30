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Регион
29 января, 21:22

Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии от нацизма

Шольц заявил, что США помогли Германии освободиться от нацизма

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Х / Bundeskanzler Olaf Scholz

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Х / Bundeskanzler Olaf Scholz

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна благодарна США за освобождение от нацизма и помощь в становлении демократии. Его слова приводит издание Esslinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединённые Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — заявил немецкий канцлер.

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Шольц подчеркнул, что именно поэтому он возмущён поддержкой американским миллиардером Илоном Маском правых радикалов в Германии. Ранее он назвал такое поведение предпринимателя «отвратительным фактом».

Артём Гапоненко
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