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30 января, 05:00

Учимся у йогов: Невролог оценил способ за пять минут наполниться зарядом бодрости на весь день

Невролог Гайфутдинов: Регулярные медитации помогут получить заряд бодрости

Способ быстро получить дофамин и заряд бодрости работает при регулярной практике. Обложка © Freepik / senivpetro

Способ быстро получить дофамин и заряд бодрости работает при регулярной практике. Обложка © Freepik / senivpetro

Способ за пять минут получить дозу дофамина, сравнимую с тем, что человек испытывает после месячного отпуска, действительно может сработать при должной практике и концентрации. Так в беседе с Life.ru лайфхак оценил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Автор ролика из Сети утверждает, что для этого достаточно сесть, закрыть глаза и сконцентрироваться на трёх вещах: шуме в ушах, темноте опущенных век и кончике носа, через который проходит воздух. По словам медика, рекомендации близки к тому, что испытывают йоги, которые регулярно занимаются медитативными техниками. Это попытка удержать ум, то есть не думать о насущном, а зафиксироваться на дыхании, чакрах, сердце. Насколько это удастся человеку, зависит от опыта и регулярности практики.

Если мы попробуем это сделать впервые, скорее всего, будет сложно. Но если заниматься этим регулярно, можно выработать определённые навыки. Это даёт заряд бодрости, освобождает голову от цепляющихся забот и мыслей. Это путь достижения состояния безмятежности, который в восточных техниках считается путём к просветлению и освобождению. Эти техники существуют и у религиозных адептов. Любой, кто читает молитвы, по сути, входит в похожие состояния. Это помогает справляться со стрессовыми ситуациями.

Рустем Гайфутдинов

Врач -невролог

Если мы попробуем это сделать впервые, скорее всего, будет сложно. Но если заниматься этим регулярно, можно выработать определённые навыки. Это даёт заряд бодрости, освобождает голову от цепляющихся забот и мыслей. Это путь достижения состояния безмятежности, который в восточных техниках считается путём к просветлению и освобождению. Эти техники существуют и у религиозных адептов. Любой, кто читает молитвы, по сути, входит в похожие состояния. Это помогает справляться со стрессовыми ситуациями.
Если мы попробуем это сделать впервые, скорее всего, будет сложно. Но если заниматься этим регулярно, можно выработать определённые навыки. Это даёт заряд бодрости, освобождает голову от цепляющихся забот и мыслей. Это путь достижения состояния безмятежности, который в восточных техниках считается путём к просветлению и освобождению. Эти техники существуют и у религиозных адептов. Любой, кто читает молитвы, по сути, входит в похожие состояния. Это помогает справляться со стрессовыми ситуациями.
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По словам невролога, при регулярной практике такие действия становятся привычкой. Мы получаем внутренние ключи к своему спокойствию и гармоничному развитию. Это путь к себе, к первоисточнику, к первопричине. Такие техники известны и психологам, и психотерапевтам.

«Это умение остановить умственную деятельность, успокоить ум, который, как обезьянка, прыгает туда-сюда, отвлекая нас от важных дел», — пояснил врач.

Невролог советует фокусироваться на чём-то прекрасном. Например, мысленно представлять огонь или распускающийся бутон розы, погружаясь в ощущения. В такие моменты мозг успокаивается, человек отдыхает от страстей, невзгод и получает ощущение, как будто судьба преподнесла неожиданный подарок. Так что такая практика действительно даёт заряд бодрости и выброс дофамина, заключил специалист.

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Ольга Годуненко
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