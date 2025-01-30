Учимся у йогов: Невролог оценил способ за пять минут наполниться зарядом бодрости на весь день

Способ за пять минут получить дозу дофамина, сравнимую с тем, что человек испытывает после месячного отпуска, действительно может сработать при должной практике и концентрации. Так в беседе с Life.ru лайфхак оценил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Автор ролика из Сети утверждает, что для этого достаточно сесть, закрыть глаза и сконцентрироваться на трёх вещах: шуме в ушах, темноте опущенных век и кончике носа, через который проходит воздух. По словам медика, рекомендации близки к тому, что испытывают йоги, которые регулярно занимаются медитативными техниками. Это попытка удержать ум, то есть не думать о насущном, а зафиксироваться на дыхании, чакрах, сердце. Насколько это удастся человеку, зависит от опыта и регулярности практики.

Если мы попробуем это сделать впервые, скорее всего, будет сложно. Но если заниматься этим регулярно, можно выработать определённые навыки. Это даёт заряд бодрости, освобождает голову от цепляющихся забот и мыслей. Это путь достижения состояния безмятежности, который в восточных техниках считается путём к просветлению и освобождению. Эти техники существуют и у религиозных адептов. Любой, кто читает молитвы, по сути, входит в похожие состояния. Это помогает справляться со стрессовыми ситуациями. Рустем Гайфутдинов Врач -невролог

По словам невролога, при регулярной практике такие действия становятся привычкой. Мы получаем внутренние ключи к своему спокойствию и гармоничному развитию. Это путь к себе, к первоисточнику, к первопричине. Такие техники известны и психологам, и психотерапевтам.

«Это умение остановить умственную деятельность, успокоить ум, который, как обезьянка, прыгает туда-сюда, отвлекая нас от важных дел», — пояснил врач.

Невролог советует фокусироваться на чём-то прекрасном. Например, мысленно представлять огонь или распускающийся бутон розы, погружаясь в ощущения. В такие моменты мозг успокаивается, человек отдыхает от страстей, невзгод и получает ощущение, как будто судьба преподнесла неожиданный подарок. Так что такая практика действительно даёт заряд бодрости и выброс дофамина, заключил специалист.