Миллиардные убытки: В Британии забили тревогу из-за рекордного числа краж в магазинах

В Великобритании число краж в магазинах достигло рекордных показателей. Об этом сообщается на сайте Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).

«Число краж достигло рекордного за всё время уровня: свыше 20 миллионов инцидентов (более 55 тысяч в день)», — указано в сообщении.

В статье говорится, что увеличение уровня преступности привело к убыткам для ритейлеров в размере 2,2 миллиарда фунтов стерлингов (что соответствует 268 миллиардам рублей). Согласно информации от организации, эта сумма стала рекордной, превысив на 400 миллионов фунтов показатели предыдущего года. Кроме того, рекорда достигла и сумма, которую магазины направляют на предотвращение краж. Так, в 2023-2024 годах ритейлеры потратили 1,8 миллиарда фунтов на установку камер видеонаблюдения, оборудования против совершения преступлений и увеличение числа сотрудников охраны.

Авторы материала добавили, что в британских магазинах наблюдается рост насильственных действий по отношению к работникам. Количество таких инцидентов, включающих сексуальное и физическое насилие, угрозы оружием и оскорбления на расовой почве, увеличилось до двух тысяч в день, а это в три раза больше, чем в 2020 году, подчёркивается в организации.