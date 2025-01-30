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30 января, 12:45

Минобороны показало, как российские ракетоносцы Ту-95мс пролетают над морями

Два российских ракетоносца Ту-95мс пролетели над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Они летели более 8 часов, их сопровождали экипажи самолётов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России, передаёт МО РФ.

Два ракетоносца выполнили плановый полёт. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — рассказали в ведомстве.

Ранее два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. До этого российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски.

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Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Полина Никифорова
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