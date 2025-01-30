Минобороны показало, как российские ракетоносцы Ту-95мс пролетают над морями
Два российских ракетоносца Ту-95мс пролетели над нейтральными водами Охотского и Японского морей. Они летели более 8 часов, их сопровождали экипажи самолётов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России, передаёт МО РФ.
Два ракетоносца выполнили плановый полёт. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей. Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — рассказали в ведомстве.
Ранее два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. До этого российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски.
Telegram / Минобороны России