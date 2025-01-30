В США задержали блогершу, танцевавшую тверк на головах инвалидов ради видео в TikTok

19-летнюю американку задержали за публикацию видео с танцами над головами пациентов с ограниченными возможностями здоровья в TikTok. Подробности сообщает газета The New York Post (NYP)

Один из роликов 19-летней сиделки из США, который разгневал пользователей. Видео © TikTok / Creshamalu

Медработницу зовут Лукреция Кормасса Коян, и она родом из Логанвилля, штат Джорджия. Недавно правоохранительные органы получили информацию о её незаконной деятельности от информаторов. Первоначально на странные видеоролики в TikTok обратили внимание пользователи Интернета, которые начали требовать привлечь девушку к ответственности.

В роликах 19-летней девушки были различные сцены, включая момент, когда она стоит на подлокотниках кресла и держит голову пациента между ног. Аккаунт Коян был удален ещё до её ареста. Теперь ей предъявлены обвинения в эксплуатации инвалидов. Девушку уже отправили в тюрьму, но она внесла залог в размере 7,5 тысячи долларов, поэтому вскоре была освобождена из-под стражи.