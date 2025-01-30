В США задержали блогершу, танцевавшую тверк на головах инвалидов ради видео в TikTok
NYP: В США медик-блогерша станцевала над головами пациентов ради видео в TikTok
19-летнюю американку задержали за публикацию видео с танцами над головами пациентов с ограниченными возможностями здоровья в TikTok. Подробности сообщает газета The New York Post (NYP)
Один из роликов 19-летней сиделки из США, который разгневал пользователей. Видео © TikTok / Creshamalu
Медработницу зовут Лукреция Кормасса Коян, и она родом из Логанвилля, штат Джорджия. Недавно правоохранительные органы получили информацию о её незаконной деятельности от информаторов. Первоначально на странные видеоролики в TikTok обратили внимание пользователи Интернета, которые начали требовать привлечь девушку к ответственности.
В роликах 19-летней девушки были различные сцены, включая момент, когда она стоит на подлокотниках кресла и держит голову пациента между ног. Аккаунт Коян был удален ещё до её ареста. Теперь ей предъявлены обвинения в эксплуатации инвалидов. Девушку уже отправили в тюрьму, но она внесла залог в размере 7,5 тысячи долларов, поэтому вскоре была освобождена из-под стражи.
Ранее в Сети распространилось видео, где школьница со всей силы ногой ударила малыша ради видео для TikTok. На ролик обратили внимание представители СК России, которые взяли дело на контроль. Пока ребёнок корчился от боли и обиды, девушка продолжила кривляться под музыку. В Госдуме сравнили видео с треш-стримами, за которые наказывают.
TikTok / Creshamalu